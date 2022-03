Rester zen en période d’inflation

Dans le grand concert anxiogène sur le thème de l’inflation, vous m’excuserez de ne pas être parfaitement sur la note.

Remettons en perspective les dernières données sur l’Indice des prix à la consommation (IPC) et dissipons quelques malentendus. Au-delà des froides statistiques, l’inflation frappe concrètement le portefeuille des ménages, j’y viendrai aussi.

Mais les chiffres, d’abord.

Données sur 12 mois

Quand on affirme que l’inflation a atteint 5,7 % en mars, ça ne signifie pas que les prix ont bondi d’autant depuis février. Le point de référence est mars de l’année dernière, il s’agit donc d’une évolution sur douze mois.

L’inflation en mars 2021, il y a un an, s’élevait à 2,2 %, et à 0,9 % à la même période une année auparavant (elle a rasé le plancher au début de la pandémie). Au cours des 36 derniers mois, l’inflation moyenne s’est donc élevée à 2,9 %.

Les statistiques d’avril, je vous l’annonce en primeur, ne seront pas meilleures. La raison est fort simple : par rapport à celles dévoilées la semaine dernière, elles vont refléter un léger décalage d’un mois de la période observée, avril à avril plutôt que mars à mars.

Les chiffres feront sans doute état d’une nouvelle recrudescence en raison du prix de l’essence qui vient de grimper. Quand ils sortiront, ne paniquez pas. Vous aurez déjà encaissé le coup.

Références historiques

C’est vrai que pour voir des statistiques sur l’inflation de la même ampleur, on doit remonter à l’époque du grunge, il y a plus de 30 ans. On n’a pas manqué de le rappeler cette semaine pour marquer la gravité de la situation actuelle.

Dans l’année 1991, l’inflation mensuelle moyenne affichait 5,64 %. On doit mettre cette donnée dans son contexte. Cette pointe est survenue après une décennie durant laquelle l’inflation s’est maintenue au-dessus de 4 %, avec deux pics de 11 % et 12 % au début des années 1980 (et je vous épargne les années 1970, aussi mauvaises).

Les revenus suivront

On ne le souligne peut-être pas assez souvent, mais nos revenus progressent en général plus rapidement que l’inflation. L’écart n’est sans doute pas énorme, surtout après impôt, mais suffisant quand même pour augmenter tranquillement notre pouvoir d’achat au fil du temps. Quand l’inflation s’écarte de sa trajectoire habituelle comme on le voit depuis quelques mois, les salaires mettent plus de temps à s’ajuster. Ceux-ci sont négociés une fois par année, sur des intervalles parfois plus longs encore. Les travailleurs ont le beau jeu en raison de la rareté de la main-d’œuvre. Quant aux retraités, c’est plus préoccupant pour eux. Ils n’ont pas la même capacité à augmenter leurs revenus. On doit néanmoins se rappeler que la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et la rente du RRQ sont ajustées en fonction de l’IPC, certes avec un certain retard.

Comment y faire face ?

Tout le monde n’est pas affecté par l’inflation avec la même intensité. Pour les ménages qui, déjà, exécutent des acrobaties pour joindre les deux bouts, il y a des limites à faire des contorsions budgétaires. Il arrive un point où la seule solution est d’améliorer ses revenus.

Pour les autres, on peut toujours rogner sur le budget discrétionnaire, acheter en gros, profiter des soldes, se tourner vers des produits et des services de substitution.

Les poussées d’inflation nous rappellent l’importance de conserver une marge de manœuvre. Ceux vivant en deçà de leurs moyens absorbent plus facilement les hausses de prix que ceux qui dépensent à la limite.

Qu’est-ce qui fait le plus mal ?

L’augmentation du prix de l’essence et des aliments fait les manchettes depuis quelques semaines. Si on prend la peine de calculer ce que ça représente à la fin de l’année comme dépense supplémentaire, on verrait que c’est insignifiant en comparaison de la hausse du coût des loyers.

Si je peux me permettre de jouer à mon tour le gérant d’estrade, ce n’est pas en distribuant des chèques que les gouvernements régleront le problème de l’inflation, mais par une politique ambitieuse en matière d’habitation.