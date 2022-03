Saison terminée pour Drew Doughty?

Le défenseur vedette des Kings de Los Angeles Drew Doughty pourrait bien rater le reste de la saison en raison d’une blessure au haut du corps qui le tient à l’écart depuis le 7 mars.

• À lire aussi: CH: Hughes profite du marché

• À lire aussi: «J’aime mes joueurs» - Martin St-Louis

C’est ce que le directeur général de la formation, Rob Blake, a révélé lundi en conférence de presse.

«Il est un peu tôt pour le dire avec certitude, a-t-il indiqué, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Je pense que nous allons explorer toutes les options possibles. Il patine présentement, mais il ne participe pas aux exercices. Il faudra avoir une évaluation des médecins dans les prochains jours pour comprendre quelles sont les prochaines étapes et pour savoir s'il peut revenir au jeu.»

Doughty connaissait l’une de ses meilleures saisons offensives en carrière lorsqu’il a été blessé. Il a totalisé sept buts et 31 points en 39 parties, tout en maintenant un différentiel de +4. Il a ainsi aidé son club à se maintenir dans la lutte pour une place en séries éliminatoires auxquelles il n’a pas participé dans les trois dernières saisons.

Une lutte à finir

La course demeure féroce et l’absence de Doughty pourrait faire mal. En effet, les Kings sont installés au deuxième rang de la section Pacifique en vertu d’une fiche de 34-22-8 bonne pour 76 points, mais les Oilers d’Edmonton (75) et les Golden Knights de Vegas (72) n’étaient pas très loin avant les matchs prévus mardi soir dans la LNH.

Doughty n’est par ailleurs pas le seul absent au sein de la brigade défensive. Tobias Bjornfot, Mikey Anderson et Matt Roy sont également blessés. Cette situation explique donc l’acquisition de Troy Stecher des Red Wings de Detroit en retour d’un choix de septième tour, dimanche.

Stecher n’a disputé que 16 rencontres (un but, une aide) cette saison, mais il possède malgré tout 346 matchs d’expérience dans la LNH.

«Un peu d'expérience et de profondeur, a dit Blake à propos du nouveau venu. C'est un joueur compétitif qui fournit une option supplémentaire à [l'entraîneur] Todd [McLellan].»

À voir aussi