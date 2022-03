Tournoi de Miami: Rebecca Marino accède au tableau principal

La Canadienne Rebecca Marino a accédé au tableau principal du tournoi de Miami en disposant de la Chinoise Lin Zhu en deux manches de 6-3 et 6-2 à son match de dernier tour des qualifications, mardi.

La 24e tête de série de l’étape prétournoi et 116e joueuse du circuit de la WTA a réglé le cas de la 109e raquette mondiale en 67 minutes seulement, claquant les six as de la confrontation et réussissant trois bris en six occasions. À l’opposé, Zhu a été incapable de profiter d’une seule de ses six chances de prendre le service adverse. Avec les deuxièmes balles en main, Marino a gagné 53,3 % des points joués; en des circonstances identiques, sa rivale a conservé un faible pourcentage de réussite de 16,7 %.

La Britanno-Colombienne connaîtra l’identité de sa prochaine opposante plus tard en journée. Pour sa part, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, 18e favorite et 22e au monde, a obtenu un accès direct au deuxième tour. Elle se mesurera à la gagnante d’un duel tchèque mettant aux prises Karolina Muchova (74e de la WTA) et Tereza Martincova (46e).

Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, respectivement septième et 12e têtes de série, ont eu droit à un laissez-passer pour la deuxième ronde. Le premier se frottera au Serbe Miomir Kecmanovic (48e au monde) ou à un joueur issu des qualifications. Le second en découdra avec le Sud-Africain Lloyd Harris (44e) ou l’Argentin Facundo Bagnis (104e).