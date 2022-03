RENAUD, Claire



Ce dimanche 13 mars 2022, au CHSLD Pierre-Joseph Triest, est décédée paisiblement notre mère, Claire Renaud, d'une longue maladie.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Kim) Denise (Roger) France (Richard) et ses petits-enfants: Samuel, Majorie, Jessica, Miguel, Geoffroy et Emily, leur conjoint, conjointe, ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants, ses 5 soeurs et frère.Nous voulons remercier tout le personnel du CHSLD Pierre-Joseph Triest, du 3e Est, qui s'est occupé de notre mère avec dévouement et humanité.Elle sera exposée le dimanche 27 mars de 13h à 16 h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, au 6700 rue Beaubien est, MontréalUn hommage posthume suivra à 16h pour célébrer la vie de notre mère.