Guilbault, Jean-Guy



À Bromont, le 4 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Guilbault, époux de Madame Rolande Ouellet. Demeurant à Sutton, natif de Drummondville, il était le fils de feu Fleurette Bouchard et de feu Paul-Émile Guilbault.Homme d'affaires et politicien bien connu, M. Guilbault a été député du Parti progressiste-conservateur du Canada dans la circonscription de Drummond de 1984 à 1993 et secrétaire parlementaire du ministre des Approvisionnements et des Services et du ministre des Travaux publics.Outre son épouse Rolande, il laisse dans le deuil ses fils Jean-Jacques et Daniel (Johanne Jolicoeur) issus de son premier mariage avec feu Lise Paul; ses petits-enfants Jonathan et Anne-Sophie (Jonathan Pépin); ses soeurs Huguette et Micheline; son frère Marcel; ses belles-soeurs Aline (feu Claude Guilbault), Lise (feu Gilles Guilbault) et Monique (feu Denis Guilbault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil les enfants de son épouse: Manon (Claude Coutu) et Éric (Marie-Claude Beaudette), sa belle-fille Brigitte (feu François St-Pierre) ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et ami(e)s le samedi 26 mars 2022 à compter de 12 h 30 au salon funéraire450-263-1212 | www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 26 mars 2022 à 15 h en l'église Saint-André, 89, rue Principale Nord, Sutton, J0E 2K0, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-André.La famille tient à remercier sincèrement le Dr Sirhan Shireen, le personnel de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville et l'incroyable équipe de La Maison Au Diapason de Bromont pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca) ou à La Maison au Diapason de Bromont (www.audiapason.org). Formulaires disponibles au salon.