FERLAND, Sylvie



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'un trésor de femme, Sylvie Ferland, après un long combat contre la maladie à l'âge de 56 ans; survenu le 9 mars 2022 à Longueuil.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Mongrain, ses frères Denis et Guy, son beau-fils Mathieu, sa belle-soeur Sylvie, de même que ses grands amis Tony et François, Guylaine, Brigitte, Hélène, Viviane, Dominique, Isabelle, Marie-Michelle, Yves et Linda, Christian, Anne et François, Normand, Jean-Paul, Alain, Nathalie et Geneviève ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900le dimanche 27 mars 2022 de 14h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.