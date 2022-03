GÉNÉREUX (née OUIMET)

Huguette



À Montréal, le 19 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Huguette Ouimet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Louise Goulet) et Johanne (Raymond Boucher), ses trois petits-enfants Marc-André (Stéphanie Devoy), Francis (Anne-Marie Dubé) et Janie, ses arrière-petits-enfants Xavier, Alexis et Jackson, son frère Pierre, sa soeur Diane, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, particulièrement sa nièce Suzanne (Bruno Paquet) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 mars dès 13 h au :T : 514 721-4925 | F : 514 728-3467j.a.guilbault@videotron.ca(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à Les Petits Frères seraient appréciés.