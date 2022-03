MILLER (née QUEVILLON)

Yolande



À Sainte-Thérèse, le 17 mars 2022, a rendu son dernier souffle, notre mère bien-aimée, Mme Yolande Quevillon, à l'âge de 88 ans.Épouse de feu Firmin Miller, elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Carole Lemire), André, feu Anne Marie (Christian Goupil) et Louise, ses petits-enfants Étienne, David, Lucas et Arnaud, ses arrière-petits-fils Thomas, Jérémy, Alexis, Olivier, Gabriel et Jacob. Elle manquera également à sa soeur Lucie, à ses nombreux neveux et nièces ainsi que famille et amis.La famille tient à souligner le travail attentionné de l'équipe soignante du CHSLD Drapeau-Deschambault, en particulier l'accompagnement du Dr Marie-Claude Bastien.La famille remercie également tous les parents et amis qui sont venus témoigner leur affection au cours de la dernière année.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er avril 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon de laLes funérailles auront lieu le samedi 2 avril 2022, à 14h, à l'église Sainte-Thérèse-D'Avila, à Sainte-Thérèse.Il n'y aura aucune visite au salon samedi, l'accueil se fera directement à l'église à compter de 13h30.Au lieu des fleurs, la famille sera reconnaissante de dons à l'organisme Aide à l'Église en détresse.ACN Canada :https://acn-canada.org/fr/home-fr/