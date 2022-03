LEMIEUX, Jean-Claude



De Mascouche, le 17 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Claude Lemieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Suzanne), Michel (Sylvie) et Alain (Guy), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Carmen et Lise, neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mars de 15:00 à 17:00 au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEUne réunion de prières aura lieu au salon ce même jour à 17:00.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.