DESJARDINS, Firmin



Firmin Desjardins est décédé le 15 mars, à l'Hôpital de Saint-Eustache à l'âge de 97 ans. Puisse-t-il reposer en paix. Il était l'époux de feu Diana Charbonneau.M. Desjardins laisse dans le deuil: ses sept enfants Christiane, Monique (Raymond Gagnon), Francine, Ginette (Yves Desjardins), Alain (Sophie Côté), Julie et Dominique (Gaétan Marcoux); ses huit petits-enfants Maude et Léa, Émilie et Maxime, Renaud, Jean-Sébastien, Samantha, Saule; ses dix arrière-petits-enfants. Lui survivent également dans le deuil ses trois soeurs Claire, Céline et Georgette ainsi que ses belles-soeurs Juliette et Reina.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 avril de 13 h à 16 h et le dimanche 3 avril dès 12 h aux :SAINTE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE450 473-5934 | www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole se tiendra à la mémoire du défunt, le dimanche 3 avril, à 15 h, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.