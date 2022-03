CHARRON, Yoland



À Longueuil, le 4 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Yoland Charron, conjoint de fait de Mme Louise Comte.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Robert, Michel, Stéphane, Lyne et Benoit (conjoint(es), ses petits-enfants (con-joints(es), ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs (conjoints(es), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mars 2022, de 15h à 19h au :Propriétaire secteur LavalPatrick Lajeunesse 514-770-9770Une liturgie de la Parole aura lieu à 18h, ce même jour, au salon. N.B: Le port du masque est obligatoire.