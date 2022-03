LUSSIER (née Boulais), Lise



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Lise Boulais, épouse de M. René "Bob" Lussier. Elle nous a quittés le 19 mars 2022, à l'âge de 79 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Hélène) et Sylvain (Rui), ses petits-enfants Anika, Mégane, Maude, Émilie et Charli, son frère Bernard (Marielle), sa soeur Francine (Pierre), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mars entre 13h et 16h30 à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, J3Y8Z4Une liturgie suivra en la chapelle de la Maison Darche dès 16h30.