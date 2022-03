BINETTE, Nicole (née Gratton)



À Boucherville, le 11 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée sereinement et paisiblement madame Nicole Gratton, épouse de Rodolphe Binette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Denis Fleury), Sophie (François Desbiens), France (Normand Sawyer), Josiane (Mirko Stevanovic); ses petits-enfants Marie-Pier, Chloé, Charles-Étienne, Léa, Antoine, Megan, Anthony, Veronica, Émilien, Marellie; son arrière-petit-fils Nathan ainsi que ses petits-enfants de coeur : Félix-Antoine, Laurie-Anne et Laurie. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Ginette (André Bélanger), sa belle-soeur Suzanne Belgarde (feu Lucien Binette), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 8 avril 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 9 avril 2022 de 11h30 à 13h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 9 avril 2022 à 14h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.