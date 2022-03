FORTIER, Pauline



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Mme Pauline Fortier, épouse de feu Roger Brien, le 15 mars 2022, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Lisette), Jean (Nicole), Renée, Sylvie (Jonathan), Normand (Isabelle), Suzanne (Marc) et Benoit, ses treize petits-enfants et onze arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 26 mars de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h30.Bien que Madame Pauline Fortier ne fut pas atteinte d'Alzheimer, des dons seront recueillis pour cette fondation en mémoire de Monique et Mariette Fortier.