LECOURS, Alfred



Au Centre d'Hébergement Saint-Maurice, le 18 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Alfred Lecours, époux de feu Mme Denise Rheault, fils de feu M. Cléophas Lecours et de feu Mme Marie-Louise Prévost.Il demeurait à Montréal-Nord, a passé 3 ans et 9 mois à Shawinigan mais était natif de Saint-Philémon.Il laisse dans le deuil sa soeur Juliette (feu Arthur Guillemette), son frère Roger (feu Monique Nolet), sa belle-soeur Hélène Leblond (feu Gilles Lecours), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 25 mars 2022 de 14h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au salon du complexe. Ses cendres seront déposées à une date ultérieure au Cimetière de Laval.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'unité 1 de la Résidence St-Maurice de Shawinigan pour les bons soins prodigués.