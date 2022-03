BÉLANGER, Me André, c.r.

À Magog, le 2 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé Me André Bélanger, c.r., époux de madame Marie-Reine Goyette Bélanger et originaire de ville Saint-Laurent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Luc Poupart), Gilles (Stéphanie Desmeules), Nathalie (Yves Dansereau) et Marie-Josée (Luc Lorrain); ses petits-enfants Olivier, Nicolas, Camille, Gabrielle, Geneviève, Mathieu, Elliot, Laurence, Charles, Emmanuelle, Véronique, Francis, Coralie, Sébastien, Jonathan et leur conjoint(e); et ses arrière-petits-enfants : Benjamin, Julian et Ophélie.Il laisse également dans le deuil ses soeurs et ses frères: Marie, Luce (Claude Cabana), Laurent (Thérèse Touchette) et Bernard; sa belle-soeur de la famille Bélanger : Jeannette Bertrand; ses beaux-frères de la famille Goyette; ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il était le frère de feu : Jacqueline, Lise, Louise, Pauline, Georges et Jacques.La famille vous accueillera le samedi 2 avril 2022 de 10 h à 12 h au Complexe funéraire Ledoux afin de recevoir vos condoléances, suivies d'un goûter de 12 h à 13 h. Les funérailles auront lieu à 14 h en l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.La famille désire remercier le personnel de la résidence Memphrémagog, celui du CHUS Hôtel-Dieu ainsi que celui du CHSLD Memphrémagog pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à :Fondation Christian Vachon, Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog ou Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.https://fondationhopitalmagog.org/je-donne/ https://www.abbaye.ca/dons/Tél. : (819) 843-4473 Téléc. : (819) 843-4563Courriel : info@ledouxmagog.comSite internet : www.ledouxmagog.com