VANIER, Gaston



Le 17 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gaston Vanier, époux de Mme Mariette Bergeron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves, Lyne (Daniel) et Marc (Nathalie), ses petits-enfants Jessika (Étienne), Élodie (Sébastien), Alexis (Véronique) et Zachary (Laure-Anne), ses arrière-petits-fils Jakob et Gabriel, son frère Richard, sa soeur Jacqueline, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mars entre 13h30 et 16h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une cérémonie suivra à la chapelle de La Maison Darche dès 16h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait grandement apprécié.