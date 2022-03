Adonis, une tragédie cruelle

Claudette Adonis, la mère d’Adonis Stevenson, est morte en soirée lundi. Elle était aux soins palliatifs depuis une dizaine de jours. Elle souffrait d’un cancer du cerveau.

Hier, Adonis a laissé un message déchirant sur Facebook. Un cri de détresse et d’amour. S’il a survécu à son terrible accident contre Oleksandr Gvozdyk, sa vie d’homme adulte a pratiquement pris fin ce 1er décembre 2018.

C’est une tragédie grecque. Eschyle n’aurait pu écrire un drame plus triste.

Le samedi 1er décembre, dans leur suite du Bonne Entente, vers 3 h 30, Adonis, champion du monde et tout beau, s’est penché sur Adonia, le bébé de six semaines du couple, et lui a murmuré : « Dors mon bébé, papa va aller travailler et il va revenir te trouver ».

Simone God, la mère et le grand amour d’Adonis, a pris une vidéo du baiser.

Puis, Adonis est monté dans une limousine pour le Centre Vidéotron.

LE DRAME

Ce soir-là, on aurait dit que rien ne fonctionnait comme prévu. Christian Gauthier, l’annonceur maison s’est mis à souffrir d’une extinction de voix carabinée. Finalement, c’est L.P. Guy, du 91,9 Sports, qui l’a remplacé au pied levé pour Showtime. Heureusement, il portait son éternel complet noir.

Le combat a duré 11 rounds. Et à quelques secondes de la fin du 11e, Gvozdyk a terrassé Stevenson dans son propre coin.

Il est resté étendu sur le premier câble. J’étais tout prêt du ring et j’ai vu sa mère Claudette se ruer vers l’escalier du coin. Elle a grimpé difficilement dans l’arène, aidé par les hommes de coin. Puis, Stevenson s’est relevé pour se rasseoir sur un tabouret.

Personne ne croyait qu’il frôlerait la mort dans une heure et demie. Il est descendu du ring par ses propres moyens et s’est dirigé vers le vestiaire.

Loin d’ADONIA

Le reste de l’histoire, vous la connaissez. L’opération, la survie miraculeuse et le retour d’Adonis avec Sisi God. Dans l’année qui a suivi, les guerres judiciaires ont commencé.

Le résultat, c’est que Claudette Adonis, est devenue la tutrice de son fils. Avec une firme d’avocats et de fiscalistes, elle a veillé sur la vie et les biens d’Adonis.

L’enfance d’Adonis n’avait pas été très belle. C’est un euphémisme. Et dans une situation familiale pour le moins difficile, Adonis avait dû apprendre à survivre dans la rue. Au cours des dernières années, Mme Adonis a eu l’occasion de rebâtir sa relation avec son fils. Et c’est un homme éploré qui a épanché sa peine et sa douleur sur Facebook.

EN MAI PROCHAIN

Adonis se retrouve seul. Simone God est avec sa fille Adonia à Dubaï où elle refait sa vie comme influenceuse.

Adonis a fait des progrès et s’il réussit les tests d’aptitudes psychologiques, il pourrait retrouver son autonomie et gérer ses propres affaires à compter du mois de mai. Si ça va bien.

Il a pu acheter une Mercedes et la conduire. Et la fiducie créée pour gérer ses finances a bien fait son travail. Adonis devrait être bon pour plusieurs années.

Mais ça reste une vie écrasée par un drame terrible. Un homme se penche sur son bébé et 12 heures plus tard, il gît dans un coma artificiel dans un hôpital de Québec.

Il ne sera jamais plus l’homme qu’il était. Des vipères vont s’arracher le sang des tripes pour vomir sur l’ancien champion, dire que c’était mérité.

Rien ne peut justifier ce venin. Surtout pas une mère morte, un ancien amour à Dubaï avec sa fille qui se promène entre Toronto et Dubaï et un homme qui tente de retrouver qui il est dans la gloire d’une ceinture de champion du monde de la WBC.

Mes condoléances, Adonis. Et au reste de la famille.