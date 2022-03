Alliance PLC-NPD : Legault avait prévenu les électeurs, dit LeBel

L’alliance entre libéraux et néo-démocrates à Ottawa mènera à un empiètement sur les compétences provinciales, estime le gouvernement caquiste. La ministre Sonia LeBel a d’ailleurs rappelé la mise en garde de François Legault lors des récentes élections fédérales.

• À lire aussi: L’alliance PLC-NPD, une «mauvaise nouvelle» pour l’Alberta selon Kenney

• À lire aussi: L’accord PLC-NPD «ne durera pas», prédit Blanchet

• À lire aussi: Le gouvernement libéral signe un accord avec le NPD pour rester au pouvoir

Le premier ministre avait prévenu les Québécois que les « intentions électorales de ces deux partis, le Parti libéral [du Canada] et le NPD, étaient clairement centralisatrices et faisaient en sorte de ne pas respecter la constitution et le fait qu’il y a un partage de compétences au Canada », a déclaré la ministre mercredi matin.

Trois conditions imposées par le NPD pour maintenir le PLC au pouvoir jusqu’en 2025 inquiètent particulièrement Québec : la création d’une assurance-médicaments, la couverture des soins dentaires pour les moins de douze ans et la création d’une norme nationale pour les CHSLD.

Les deux premiers éléments existent déjà au Québec et le gouvernement Legault s’attend à une compensation pour les nouveaux programmes qui seront créés ailleurs au Canada.

Quant à la création d’une norme nationale pour les lieux d’hébergement pour aînés, Québec fait valoir que la santé est une compétence provinciale.

« Ce sont des compétences qu’on est capables d’assumer, qu’on assume pleinement et qu’on entend continuer d’assumer pleinement », dit la ministre LeBel.

Front commun

Le premier ministre François Legault estime que ses homologues provinciaux feront front commun contre Ottawa.

« J’écoutais ce que disait M. Trudeau hier et il va y avoir un affrontement pas juste le Québec, avec toutes les provinces, entre autres avec l’Ontario. Ce n’est pas vrai que Doug Ford, en Ontario, va accepter que ce soit Justin Trudeau qui dise comment on administre le budget de la santé », a commenté M. Legault.

Le premier ministre plaide pour l’indépendance des gouvernements provinciaux dans les domaines qui leur sont dédiés. « Je m’excuse, mais le gouvernement fédéral n’a aucune compétence pour être capable de dire combien on met d’argent dans les soins de longue durée, combien on met en santé mentale, combien on met pour des nouvelles infirmières », estime M. Legault.

« Ils n’ont pas la compétence pour gérer le dossier de la santé », ajoute-t-il.

« Mais là, on a deux partis très centralisateurs, le Parti libéral du Canada et le NPD, qui veulent imposer ça à l’ensemble des provinces. Je pense qu’ils vont frapper un noeud », dit-il.

Collaboration

À Ottawa, le ministre du Patrimoine canadien a pour sa part tenté de calmer les esprits. « On est là pour collaborer », a assuré Pablo Rodriguez.

Toutefois, il a du même souffle semblé défendre les propositions de l’alliance PLC-NPD. « Vous savez, on a fait une campagne complète là-dessus. On a parlé de ce qu’on voulait faire lors de la dernière campagne électorale. Notre chef en a parlé lors des débats. J’en ai parlé régulièrement. Il n’y a pas de secret là-dedans », assure-t-il.

À VOIR AUSSI