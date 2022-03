Avant d’acheter une maison, connaissez-vous vraiment vos besoins ? Faites la liste !

Avant de parler avec un courtier, avant même d’envisager acheter une maison, il est essentiel de définir ses besoins et ses priorités : une maison, ce n’est pas seulement un coup de cœur selon un budget, c’est un choix éclairé. Voici quelques questions pour vous aider à faire ce choix.

1. Le type de propriété

Quel genre de maison recherchez-vous : une maison individuelle, une maison jumelée, un condo, un duplex, un triplex? Pour un prix identique, préférez-vous une maison qui demande de la rénovation ou un condo tout neuf ?

2. La superficie

Une grande cour ? une piscine ? en bordure d’une érablière ? un balcon ? Un sous-sol ? Pensez à vos besoins immédiats, mais aussi à moyen terme. Les enfants sont-ils encore là ? les amis vont-ils venir en visite ? Une petite cuisine avec une grande salle à manger ou l’inverse ? Au-delà de la surface habitable, figurez le nombre de pièces désiré, le nombre de chambres et de salles de bain. Prévoyez aussi l’entretien à faire, une grosse maison veut dire beaucoup plus de ménage... Si vous ne pouvez pas tout avoir, sur quels critères êtes-vous prêt à faire des concessions ?

3. La localisation

Le lieu d’habitation est évidemment fondamental. Vous devez être bien chez vous, à l’intérieur, mais aussi dans le quartier, la petite ville ou le village. Quel est votre mode de vie ? On peut rêver de campagne ou de bois avec un lac, mais dans le fond, on se sait un éternel urbain et on veut tout à proximité ! Les voitures qui passent ne dérangent pas ou il faut un silence absolu ? Là encore, hiérarchisez au mieux vos priorités.

4. L’orientation

Que voulez-voir par la fenêtre ? Sur un coin de rue, les taxes sont plus élevées, mais la vue plus dégagée. Où désirez-vous que le soleil soit orienté durant la journée ? Si vous avez le pouce vert, cette question est primordiale.

5. Les transports

Est-ce important pour vous d’avoir accès à des transports en commun, métro, bus, train ? Tout doit se faire en vélo autour de vous ? Le télétravail, le travail en hybride et la livraison à domicile ont changé la donne et les transports ne servent plus aux mêmes déplacements. Une plus grande maison, peut-être plus loin d’un centre, devient alors une option envisageable.

6. Les services de proximité

De quels services et activités avez-vous besoin, aujourd’hui et à moyen terme : écoles, commerces (grands et petits), restaurants, parcs, centres de sport et de loisirs, cinémas, théâtres, bibliothèques ? Faites la liste, détaillée, de vos destinations de magasinage et d’activités.

7. Les taxes et frais

Enfin, en plus du budget arrêté, le montant des frais de copropriété et des taxes municipales et scolaires peuvent être un facteur déterminant dans le choix de votre future maison. Renseignez-vous rapidement !