BOURBONNAIS, Robert



À Coteau-du-Lac, le 15 mars 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Bourbonnais, époux de Mme Liette Levac, résidant à St-Zotique et anciennement de St-Clet.Outre son épouse, M. Bourbonnais laisse dans le deuil ses enfants Éric (Mylène) et Annie (Steve), ses deux petites-filles Sierra et Magalie, sa belle-soeur Marina (Hervé), ses beaux-frères André (Odette), Gaétan (Thérèse) et Élie (Lise), sa filleule Sonia ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Il rejoint ses parents Raoul et Thérèse Bourbonnais, sa belle-soeur Marielle et son beau-frère Adrien.La famille recevra les condoléances le samedi 2 avril de 11h00 à 13h45, au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu à l'Église de St-Zotique le samedi 2 avril à 14h00 et l'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Clet.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation canadienne pour la santé vasculaire en visitant leur site internet :La famille tient à remercier chaleureusement tous les membres du personnel du CHSLD de Coteau-du-Lac pour la douceur et l'amour qu'ils ont su donner à M. Bourbonnais.