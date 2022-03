CHARLAND (née LECLERC)

Ginette



À Saint-Jérôme, le 26 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Ginette Leclerc, fille de feu Alvine Dumas et de feu Alphonse Leclerc.Elle laisse dans le deuil son époux en secondes noces Monsieur Jules Charland, avec qui elle partageait sa vie depuis 50 ans; elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Ghyslaine et Huguette (Alain Cloutier), son frère Jacques ainsi que de nombreux parents et amis.Jules ainsi que ses proches vous accueilleront au complexe funéraire:PRÉVOST, QC J0R 1T0le dimanche 10 avril 2022 à compter de 13h30. Une courte cérémonie à la mémoire de Ginette se tiendra ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie.www.pallia-vie.ca