Cinq individus arrêtés dans une série de perquisitions en Abitibi-Témiscamingue

Cinq individus suspectés de trafic de drogue ont été arrêtés, la semaine dernière, dans le cadre d’une opération policière de la Sûreté du Québec menée dans les secteurs de La Sarre, Malartic, Senneterre et Lebel-sur-Quévillon.

Les personnes arrêtées sont âgées entre 25 et 60 ans. Au cours de leur opération, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont également saisi plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, environ 30 grammes de cocaïne, plus de 25 kilogrammes de cannabis illicite, près d’une cinquantaine de plants de cannabis illicite, plus de 8 grammes de champignon magique (psilocybine), de l’huile et de la résine de cannabis, du matériel nécessaire à une production intérieure de cannabis illicite. Des items utilisés pour la vente de stupéfiant et environ 1500 $ ont aussi été perquisitionnés.

«Ces opérations policières sont effectuées dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC», a indiqué la SQ.

À voir aussi