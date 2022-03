Courtier immobilier d’expérience à Repentigny, Christine Girouard accompagne ses clients du début à la fin.

Au cours des neuf dernières années, Christine Girouard s’est bâti une réputation d’efficacité grâce à son travail acharné.

En 2021, si elle a conclu pas moins de 190 transactions, elle a surtout fait 190 familles heureuses d'avoir trouvé un nid, sans tracas ni souci! Pas étonnant qu’elle fasse partie des 10 meilleurs courtiers immobiliers chez RE/MAX au Québec.

Christine Girouard se démarque également par son approche personnalisée. Son expérience lui permet, en effet, non seulement de gérer les différentes étapes d’une transaction immobilière (évaluation du prix de vente, coordination des visites, contrat de courtage, mise en marché, attestation, promesses d’achat, gestion des contre-offres, etc.), mais aussi d’être sensible aux émotions et au stress de ses clients.

La relation qu’elle établit avec eux en est une de confiance. En fin de compte, savoir qu’elle a réussi à les rassurer, à simplifier le processus, à leur faire économiser du temps, et à conclure l’entente de vente ou d’achat au juste prix est sa récompense.

Négociatrice chevronnée

Aider, conseiller, accompagner, informer ses clients est un plaisir pour elle, mais obtenir la meilleure valeur marchande de leur propriété l’est tout autant. Christine Girouard propose un plan de marketing puissant et possède une banque de données d’acheteurs potentiels dans toutes les gammes de prix. Reconnue pour son professionnalisme et sa haute performance, elle a les solutions à tous vos besoins immobiliers.

N’hésitez pas à contacter Christine Girouard, courtier immobilier RE/MAX, pour une évaluation gratuite.

christineavendu.com

514 777-4324

https://www.christinegirouard.ca/evaluation_immobiliere.php?Codelang=Fr

©Melina Shank