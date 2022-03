Cœur de pirate chante à l’église

Le public montréalais aura dû patienter deux ans, mais c’est finalement vendredi soir que Béatrice Martin montera sur la scène de l’Église Saint-Jean-Baptiste pour y faire son concert acoustique avec ses musiciens. « C’est une toute nouvelle approche à Cœur de pirate », dit-elle de ce spectacle dénudé.

C’est une Béatrice Martin avec des petits yeux que nous avons jointe sur Zoom, mercredi matin. La musicienne, nouvellement mère d’Arlo Flynn, dix semaines, venait de passer une courte nuit la veille.

« Ça commence à se placer, mais je me lève encore tôt », dit-elle.

Après avoir dû annuler les derniers concerts de sa tournée en fin de grossesse, en décembre, l’auteure-compositrice est de retour en forme pour reprendre les spectacles, ce mois-ci. Vendredi soir, elle honorera enfin son engagement avec Pop Montréal pour le spectacle qu’elle devait initialement faire en mars 2020.

Nouveau matériel

Cette tournée acoustique, la musicienne a pu la présenter quelque peu en Europe, l’an dernier. Les concerts au Québec reprennent dans les prochaines semaines.

Après deux ans de retard, le concert qu’elle fera vendredi sera forcément différent de celui qu’elle aurait donné en 2020. Pourquoi ? Parce que Cœur de pirate a lancé deux albums durant la pandémie : Perséides et Impossible à aimer.

Les morceaux du premier, un très bel album instrumental, serviront notamment d’interludes entre les morceaux réarrangés du deuxième, vendredi soir. Béatrice a aussi retravaillé en formule acoustique les anciens succès de son répertoire.

La COVID enceinte

Avec un petit bébé à la maison, la musicienne craint-elle de reprendre la route alors que les cas de COVID remontent au Québec et à l’étranger ?

« Nous, on l’a tous eu autour de Noël, répond-elle. Je l’ai eu enceinte... Parce que j’étais allée magasiner et que j’étais restée dans une file trop longtemps. J’avais mon masque. J’étais vaccinée. Ça ne m’a pas fait grand-chose à part que c’était comme un rhume. [...] Je pense que mon bébé est pas mal protégé ! Mais on fait attention quand même. »

Cœur de pirate sera en spectacle demain soir, 20 h, à l’Église Saint-Jean-Baptiste, à Montréal. Pour les infos : coeurdepirate.com.