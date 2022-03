PATRY (LAPORTE), Renée



À Blainville, le 14 mars 2022, notre mère Renée Patry est décédée à l'âge de 86 ans.De là où tu es, nous aimerions te dire,Merci Maman pour ton amour,Merci pour ton respect,Merci de ton écoute et ton dévouement.Merci pour tous les fous rires ainsi que pour les bons moments que nous avons partagés.Merci de nous avoir transmis l'amour de la vie, tu as été un exemple dans notre vie, tu incarnais le courage, la détermination et la force.Tu vas nous manquer pour le reste de nos vies.Nous t'aimons de tout coeur,Tes enfants,Lynne, Christiane, Yves et Sylvain.