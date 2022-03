CHARRON (née LABONTÉ)

Thérèse



De Sainte-Thérèse, le 15 janvier 2022 à l'âge de 93 ans est décédée Mme Thérèse Charron (née Labonté), épouse de feu Louis-Marie Charron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Lucie) et Josée (Jean-François), ses petits-enfants Louis (Jessica), Dominique (Gabrielle), Laurence (Charles) et Isabelle, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que ses précieux amis.Mme Labonté fut confiée au :418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8L'exposition aura lieu le dimanche 27 mars de 13h à 16h. Une liturgie en son honneur aura lieu directement sur place à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par de dons:.com/faire-un-don/