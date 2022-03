ROY, Yvon



À Châteauguay, le 14 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Yvon Roy.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Claudette Morin-Roy, ses enfants feu Robert et Johanne, son frère Jacques, ses belles-soeurs, Dyane Morin (feu Donald Wilson), Thérèse Morin, son beau-frère Jean Béliveau (feu Nicole Morin), neveux et nièces, ses amis de l'âge d'or de Léry ainsi qu'autres parents et amis.Les condoléances auront lieu le jeudi 7 avril 2022 de 10h à 11h, suivies d'une cérémonie en l'église Ste-Marguerite-d'Youville.La famille désire remercier les membres du personnel de l'hôpital Anna-Laberge dont le Dr Parent et l'infirmier Jacob pour leurs bons soins et leur support.Un merci spécial à Steve pour son soutien et son accompagnement.En lieu de fleur, vous êtes invités à faire un don à la Société du cancer.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com