Début de la saison des pisciniers

Le beau temps des derniers jours en Mauricie a permis aux pisciniers de débuter les travaux dans les cours arrière de leurs clients.

Chez Trévi Trois-Rivières, on est déjà rendu à trois piscines qui se sont fait creuser depuis le début de la saison. Cinq autres suivront la semaine prochaine.

«On a une capacité d'installation de 250 piscines creusées pour la saison, donc actuellement, quelqu'un qui réserve sa piscine, on a encore des belles dates vers la fin juin», a raconté le directeur des ventes et opérations chez Trévi Trois-Rivières, Christian Gélinas.

Les clients doivent cependant être prêts à la payer plus cher, comme dans tous les domaines. Pour les piscines creusées, on parle d'une augmentation qui varie entre 5 et 10 % chez Trévi Trois-Rivières.

«On a vraiment travaillé fort avec nos propres équipements pour être capable de limiter la hausse pour les clients. Évidemment, on n'a pas le contrôle sur le prix des fournisseurs», a ajouté M. Gélinas.

Les pisciniers ont aussi retenu la leçon de l'an dernier : commander les produits plus tôt et en plus grande quantité.

Chez Piscine St-Louis par exemple, on s'est davantage tourné vers des fournisseurs québécois pour éviter le plus possible des retards de livraison.

«L'année dernière, on avait toutes nos toiles qui étaient chez un fournisseur américain et il y a eu des petits problèmes comme un incendie et des problèmes en lien avec la COVID. Cette année, on a augmenté considérablement nos commandes chez AquaFab, notre fournisseur québécois», a expliqué le coordonnateur des installations de piscines hors terres chez Piscines St-Louis, Geoffroy Cannesson.

On veut être certain de répondre à la demande qui risque d'être encore plus grande que l'an dernier. Des équipes d'installation ont d'ailleurs été ajoutées.

Le marché des piscines usagées aussi prend de l'ampleur.

«Habituellement, ça commence milieu mars, mais là, cette année, ça a commencé début février pour des gens qui veulent changer leur toile, qui ont un mur qui a bougé ou qui ont acheté une piscine sur Marketplace», a mentionné un installateur de piscines, Christian Goudreau.

Même le prix des piscines usagées a augmenté. Selon lui, ce n'est pas rare d'en voir affichées à 1500 $, sans compter le prix de l'installation.

Christian Goudreau a déjà une liste d'une dizaine de clients qui attendent ses services.

Il semble bien que l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre et la pandémie n'ont pas freiné le virage vers le plein air.