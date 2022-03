Des munitions pour Hughes

Lorsque tu lances de partout, tu finis par scorer et j’ai l’impression que c’est ce que le directeur général du Canadien, Kent Hughes, est en train de faire avec tous les choix au repêchage qu’il accumule. Il mise sur le développement.

J’aime le travail qu’a réalisé Hughes durant la période des transactions. On connaît les joueurs d’avenir du CH et on sait que le club ne sera pas une puissance la saison prochaine. Hughes a obtenu des espoirs et des choix au repêchage en plus de se donner de l’espace sur la masse salariale.

À ce chapitre, on verra cet été comment il va manœuvrer du côté de Jeff Petry et du salaire de Shea Weber, sans oublier les cas de Carey Price et de Brendan Gallagher.

Lorsque je dis que Hughes lance de partout, je pense au repêchage et il faut réaliser qu’au cours des dernières années, certaines des plus belles captures du Tricolore ont été des choix tardifs, comme Max Pacioretty (22e au total en 2007), P.K. Subban (43e en 2007) et Gallagher (147e en 2010).

Alors, plus tu as de choix, plus tu as de munitions et plus tu as de chances de trouver un bijou, et, selon moi, c’est devant le filet que le Canadien doit placer ses priorités et trouver la perle rare.

Ce que Hughes a fait dernièrement me fait beaucoup penser aux manœuvres des Rangers de New York, à la différence que le Canadien n’a pas encore un véritable gardien numéro un dans ses cartons comme Igor Shesterkin, qui a admirablement pris la relève d’Henrik Lundqvist au Madison Square Garden.

Priorité devant le filet

La relève devant le filet a toujours été un atout pour le CH, mais présentement, on ne voit pas celui qui pourrait être le successeur de Price, qui aura 35 ans cet été. C’est le temps d’agir.

J’ai été repêché en deuxième ronde en 1994, alors que Montréal misait encore sur Patrick Roy. La même année, au neuvième tour, le CH a repêché Tomas Vokoun, qui est devenu un excellent gardien avec les Predators de Nashville.

Price a été sélectionné au cinquième rang en 2005, alors que je n’avais que 28 ans. Il n’y avait pas un besoin urgent d’un gardien, mais par la suite, Price a donné 14 bonnes campagnes au Canadien. Il effectuera vraisemblablement un retour au jeu dans les prochaines semaines et je m’attends à ce qu’il soit encore là la saison prochaine. Mais il faut préparer l’après-Price.

C’est plus évident que jamais : pour avoir du succès, une formation doit miser sur un gardien de premier plan. La meilleure solution est d’en développer un, mais ce n’est pas toujours évident. Si le CH devient une équipe compétitive d’ici deux ou trois ans et que Price ne fait plus partie de la solution, il faudra adopter la méthode du Wild du Minnesota, une équipe très compétitive, qui a loué un gardien d’expérience en Marc-André Fleury pour supporter Cam Talbot, un vétéran qui n’a pas le statut d’un Fleury.

Des équipes comme les Rangers et les Sharks de San Jose se sont trouvé des as devant le filet, avec des choix tardifs comme Lundqvist et Evgeni Nabokov. Espérons que ce sera le cas avec Montréal.

Pas de vente de feu

Comme promis, Hughes n’a pas procédé à une vente de feu, il a rajeuni le club et a épargné de l’argent. On verra comment l’équipe va progresser la saison prochaine, mais en supposant qu’elle soit hors du portrait des séries, il faudra envisager les départs de Gallagher et Price avant qu’ils ne perdent trop de valeur.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Les Panthers à surveiller

Ma tête et mon cœur sont avec mon ancienne équipe, les Panthers de la Floride, qui sont mes favoris pour représenter l’Association de l’Est en finale de la Coupe Stanley. Ils connaissent une saison du tonnerre, ils sont en mission et l’acquisition de Claude Giroux en particulier fait d’eux l’équipe à battre. Il ne s’en va pas là en sauveur, mais plutôt comme un héros obscur. Dommage que le défenseur Aaron Ekblad soit blessé, cependant. Espérons qu’il sera de retour pour les séries. J’ai mes réserves sur le gardien Sergei Bobrovsky. Personne ne doute de son talent, mais c’est une boîte à surprise. Personne ne peut dire s’il sera à la hauteur en séries éliminatoires. Au moins, ils ont un talentueux auxiliaire en Spencer Knight.

Les Leafs améliorés, mais...

Les Maple Leafs de Toronto sont certainement une meilleure équipe à la suite de l’acquisition du défenseur Mark Giordano, mais ils représentent toujours un gros point d’interrogation, à mon avis. Le gardien Jack Campbell devra être en pleine forme s’ils espèrent passer le premier tour.

Une autre chance pour Fleury

Je suis très heureux de voir Marc-André Fleury avec une autre de mes anciennes équipes, le Wild du Minnesota. Je ne sais pas quelles sont ses intentions pour la saison prochaine, mais il se donne une chance de connaître un long parcours en séries. En blanchissant les Golden Knights de Vegas, lundi soir, Cam Talbot a démontré qu’il tenait à son poste et ce sera intéressant de voir la situation des gardiens évoluer là-bas. J’ai l’impression que l’entraîneur, Dean Evason, fera appel à ses deux portiers en éliminatoires. Ce sont deux gars d’expérience qui sauront gérer leurs émotions.

Une opportunité pour Lehkonen

Après avoir évolué pour une des pires équipes de la LNH à Montréal, Artturi Lehkonen se retrouve dans l’une des meilleures, l’Avalanche du Colorado, que je vois en finale de la Coupe Stanley contre les Panthers. C’est une belle opportunité pour lui. Lehkonen a plusieurs cordes à son arc et l’entraîneur Jared Bednar va l’apprécier, j’en suis certain.