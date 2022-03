Dialogue enregistre encore des pertes

L’entreprise montréalaise de télémédecine Dialogue Technologies a enregistré une perte nette de 7,1 millions $ lors de son quatrième trimestre 2021, a rapporté la compagnie mercredi.

Selon Dialogue Technologies, ce résultat est principalement attribuable à la hausse des charges d'exploitation qui a été «partiellement neutralisée par l'augmentation de la marge brute».

«Notre modèle d'affaires évolue, et nous avons vu une progression soutenue de nos principales mesures d'exploitation. Notre PAPE nous a permis de renforcer notre bilan, de sorte que nous sommes bien positionnés pour réaliser des acquisitions avisées afin de bonifier notre offre. Nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie tout en nous concentrant sur les opportunités importantes de croissance à long terme qui nous attendent», a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue.

Malgré les pertes financières, le nombre de membres a dépassé 1,8 million, une augmentation de plus de 900 000, ou 98,0 %, d'une année à l'autre, et d'environ 82 000, ou 4,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2021. Au cours de 2022, la compagnie a rapporté l’ajout de 100 000 membres supplémentaires au cours de la première semaine de 2022.

«En ce début de 2022, nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti de notre empreinte croissante, de nos avantages concurrentiels et de notre notoriété sur le marché afin d'établir Dialogue au rang de première plateforme virtuelle de santé et de bien-être pleinement intégrée, au Canada et à l'étranger», a ajouté M. Habib.