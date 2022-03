COVID-19 au Québec: vers une hausse de cas dans les prochaines semaines?

Le Québec n’échappe pas au variant BA.2, petit frère de l’Omicron, a confirmé le Dr Luc Boileau, directeur national par intérim de santé publique, en point de presse mercredi.

Le Dr Boileau a affirmé que 50% des infections dans la province sont maintenant des cas du nouveau variant BA.2.

Ce dernier a également mentionné que la santé publique a recommandé au gouvernement de permettre l’accès à la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 aux personnes vulnérables qui voudraient en bénéficier.

La santé publique vise ainsi principalement les personnes vivant en CHSLD, en résidence privée pour aînés (RPA), en ressource intermédiaire (RI), les Québécois de 80 ans et plus et les gens vivant avec une immunodéficience.

