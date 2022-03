Envie de nature et d’une qualité de vie abordable? Direction Longue-Rive!

Vous rêvez d’une maison sur mesure, d’un grand terrain abordable et d’une meilleure qualité de vie? La Municipalité de Longue-Rive vous offre tous ces plaisirs, en plus de vous permettre de vous connecter à la nature au quotidien.

Avec le coût de la vie qui augmente, les possibilités de faire du télétravail et le stress de la ville, la campagne est de plus en plus convoitée par les citadins et les banlieusards.

Si c’est votre cas, pensez à déposer vos pénates dans la chaleureuse Municipalité de Longue-Rive, située dans la région de la Côte-Nord, à quelques minutes des villes de Forestville et Des Escoumins.

Grâce à ses paysages splendides, ses multiples activités de plein air et tous les avantages que suggère la vie dans une petite communauté, Longue-Rive pourrait bien vous charmer!

En vacances tous les jours

À Longue-Rive, les plaisirs habituellement réservés aux journées de congé peuvent être célébrés au quotidien. Vous pourriez prendre goût à faire un pique-nique sur la plage tout en observant le coucher du soleil et en dégustant des produits de la mer, fraîchement pêchés la journée même! Ou encore, faire votre jogging matinal dans les chemins boisés à proximité de votre maison.

Après le travail, été comme hiver, il est facile de s’évader dans les nombreux sentiers à bord d’une motoneige, d’un quatre-roues ou tout autre VTT. Pendant la saison estivale, plusieurs profitent des grandes étendues d’eau: planche, voile, bateau à moteur, pagaie, canot ou surf peuvent être pratiqués dans les divers lacs ou à même le fleuve Saint-Laurent.

Un des plus grands marais salés du Québec pour l’observation d’oiseaux

Une chute de 24 mètres au cœur de la municipalité

La zec d’Iberville, le paradis des chasseurs et pêcheurs

Un espace de vie pour tous

Autant les jeunes familles que les personnes âgées gagnent à venir s’installer dans cette petite municipalité de quelque 1 000 âmes. D’ailleurs, les services ne manquent pas: maison des jeunes, salle communautaire, maison de la famille, école primaire, parcs, CPE, club de la FADOQ, etc.

«Les nouveaux habitants ressentiront immédiatement la convivialité et l’esprit de communauté à Longue-Rive. Pour les personnes qui cherchent à socialiser et à trouver une deuxième famille, c’est l’endroit parfait!», croit Yves Laurencelle, responsable du développement économique et de l'urbanisme à Longue-Rive.

Pour ceux et celles qui souhaitent réorienter leur carrière ou relever de nouveaux défis, Longue-Rive a également beaucoup d’emplois à pourvoir, notamment dans le réseau de la santé et dans les domaines industriels et de l’agriculture. «Il y a aussi des possibilités de développer des projets pour les gens d’affaires. Ils sont les bienvenus!», assure M. Laurencelle.

· Coût de la vie moins dispendieux que dans les grands centres

· Endroit sécuritaire tant pour les jeunes enfants que les retraités

· Longue-Rive est un immense terrain de jeu en pleine nature

· Municipalité bien connectée avec le réseau 5G pour le télétravail

De grands terrains pour bien vous installer

Le coût de la vie sur la Côte-Nord est très avantageux! D’ailleurs, si la surchauffe immobilière rend l’accessibilité à la propriété plus difficile dans les grands centres, c’est loin d’être le cas à Longue-Rive. «Par exemple, pour aussi peu que 15 000 $, vous pouvez acquérir un terrain de 30 000 pieds carrés sans problème», indique Yves Laurencelle.

Plusieurs terrains sont présentement disponibles à partir de 10 000 $, prêts pour une construction résidentielle. Ils incluent tous les services – aqueduc, égout, route asphaltée –, en plus d’avoir une vue imprenable sur le fleuve.

Et il n’y a pas de restrictions concernant les dimensions de la maison, le style ou les matériaux utilisés. Les acheteurs peuvent carrément bâtir leur propriété de rêve!

Si vous sentez l’appel de l’air salin et d’une vie plus douce, Longue-Rive risque d’être un réel coup de cœur pour vous. Venez y vivre toute l’année ou installez-y votre résidence secondaire! Pour en savoir plus sur cette municipalité accueillante, visitez le longuerive.ca.