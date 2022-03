Explosion au CVA: un dur coup pour l’agroalimentaire et la restauration

La destruction du Centre de valorisation de l’aliment (CVA) de l’Estrie à la suite d'une violente explosion est un coup dur à encaisser pour l’industrie alimentaire sherbrookoise.

Le complexe alimentaire créé en 2019 comprenait une épicerie vendant des produits locaux et un atelier de cuisine, mais permettait surtout à des entrepreneurs de mettre leurs ressources en commun en ayant accès à de l’équipement de haute performance.

«Quatorze entreprises produisaient ici quotidiennement, mais au total, il y en avait une cinquantaine qui utilisait de temps à autre les équipements de cuisine, d’emballage et d’entreposage», a expliqué le fondateur du CVA, Ashley Wallis, encore sous le choc.

Parmi les entreprises qui utilisaient les installations, on retrouve SoyXpert. «Nous, on faisait toute notre production de tofu ici, de A à Z. Nous avons une usine en construction, mais elle ne sera pas prête avant plusieurs mois. C’est clair que notre production sera suspendue quelque temps; il faudra voir avec nos assurances ce qu’on peut faire, surtout pour nos employés», a confié le copropriétaire, Dany Deshaies.

Autre cliente, l’entreprise sherbrookoise O Sirop a été créée en pleine pandémie et venait à peine de commencer sa production au CVA. «Pour les petites entreprises comme la nôtre, ça va être difficile à court terme de trouver un autre endroit où il y avait tout ce dont on avait besoin comme au CVA. Nos pensées sont d’abord avec les blessés et leur famille. Le reste, c’est secondaire, mais c’est sûr que ça engendre beaucoup de complications», a mentionné le propriétaire Maxime Saumier-Demers.