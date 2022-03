GIRARD, Joachim



À Châteauguay, le 20 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Joachim Girard, époux de feu Mme Suzanne Imbeau. Il était originaire de St-Urbain (Charlevoix).Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (John Kernaghan, feu Bernard Gagnon) et Pierre (Sadimka); ses petits-enfants Charles (Véronique), Geneviève (Sylvain), Benjamin (Kristina), Pier-Olivier (Marie-Claude), Gabriel (Maude) et Anne (Ismaël) et ses arrière-petits-enfants Alec, Léane, Émile, Jasmine, Élisabeth et Édouard. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, de nombreux ami.e.s ainsi que ses fidèles Coquine et Jean-François.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 25 mars 2022 de 17h30 à 21h.Une cérémonie privée aura lieu le samedi 26 mars 2022 à 10h30.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.