LORTIE, Bernard



De Saint-Eustache, le 15 mars 2022 à l'âge de 88 ans est décédé M. Bernard Lortie.Il laisse dans le deuil ses enfants François, Serge (Anick), Josée (Daniel) et Lyne (Paul), ses 4 petits-enfants Natacha, Sabrina, Frédérique, Pascale et leurs conjoints, ses 4 arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mars 2022 de 12h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une cérémonie hommage aura lieu ce même jour, dimanche à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer des Laurentides.