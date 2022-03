GAUTHIER, Laurent



À Montréal, le 13 mars est décédé M. Laurent Gauthier à l'âge de 93 ans, époux de feu Paulette Foisy.Il laisse dans le deuil ses enfants, Louis (Murielle), Simon (Céline), Anne-Marie (Serge), Julien (Marie) et Stéphane (Sylvie), 8 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au salon Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal, le dimanche 27 mars de 14h à 16h.