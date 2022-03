Gardez-vous la tête froide en magasinant une maison ?

Quand on visite une propriété, il est facile de tomber en amour. Je le sais, parce que j’ai l’expérience : j’ai possédé une maison, un plex, un condo, un chalet et un terrain.

Quand j’accompagne mes clients, je les vois s’emballer, mais je garde la tête froide. C’est ça, mon rôle : je mets les émotions de côté pour mieux conseiller mes clients. Oui, la cour est magnifique, mais les planchers de bois doivent être refaits ; voulez-vous vraiment vous lancer dans la rénovation ?

Je visite souvent des propriétés de rêve. Mais je rappelle à mes clients leurs objectifs et leurs attentes. Comme courtier, je sais repérer les problèmes potentiels pour éviter des erreurs.

Mon rôle est particulièrement important ces temps-ci. Tellement de monde veut s’acheter une maison qu’il est facile d’agir trop vite. J’aide mes clients à garder les pieds sur terre.

J’aime particulièrement aider les premiers acheteurs. Ils sont avides d’information et ils en ont bien besoin. J’ai l’expérience qu’ils n’ont pas et je connais bien le marché. Si un client cherche une maison dans un secteur que je connais moins, je fais souvent appel à d’autres courtiers.

Qu’est-ce qui me vraiment plaisir ? Quand un client achète une maison pour y habiter cinq ans et qu’il est toujours content de sa maison après cinq ans. Ça veut dire que je l’ai bien accompagné et que je peux le faire à nouveau pour la prochaine étape de sa vie !

Patrick, courtier immobilier montréalais passionné