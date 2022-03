Guerre en Ukraine: un expert répond à vos questions

Le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM, Charles-Philippe David aux questions des téléspectateurs du TVA Midi sur la guerre en Ukraine, au 28e jour du conflit.

1- La Russie est-elle en train de perdre?

R: «Elle ne gagne pas en tout cas, c’est clair! Sur la carte ukrainienne, il y a des endroits où la Russie vraiment est dans des impasses, autour de la capitale Kyïv notamment, ça ne se passe pas bien du tout. Cependant, dans le sud de l’Ukraine, là les Russes ont quand même fait des gains importants, ce qui leur assure le contrôle de toute la zone côtière qui jouxte la mer Noire, et tout l’accès en mer. Ça prive l’Ukraine de cet accès à la mer pour le commerce notamment.»

2- Est-ce qu’il est possible que la Russie manque de financement à court terme?

R: «Poutine dispose de l’une des réserves les plus importantes pour un pays au monde. On parle d’environ 650 milliards de dollars. Dont une fortune personnelle qui fait partie du lot. Toutefois, une partie importante de cette réserve est à l’étranger, et qui n’est pas accessible facilement pour Poutine. Le problème est qu’il ne peut plus convertir ses roubles en dollars et avoir accès au système financier de transaction international, à moins que la Chine ne l’aide. À moyen terme, oui il sera privé de ressources. Les embargos, les sanctions vont vraiment faire mal à l’économie russe. Il aura besoin certainement de trouver de l’aide, de la Chine s’il y parvient, pour financer cette guerre si elle se prolonge au-delà de quelques mois, ce qu’il peut-être ne souhaite pas.»

3- Est-ce que la Russie a encore des alliés?

R: «Évidemment, on attend de savoir quelle est la position de la Chine, on ne connaît pas encore la réponse. Il y a de petits pays qui essaient de jouer le rôle de médiateurs. Je pense notamment à la Turquie et à Israël. Le premier ministre Naftali Bennett d’Israël a offert Jérusalem comme lieu de rencontre pour des négociateurs russes et ukrainiens pour trouver une entente afin de produire un cessez-le-feu. C’est clair que la Russie a de moins en moins d’amis et d’alliés.»

4- Comment peut-on donner autant de pouvoir à un seul être humain quand le reste de la Terre est contre lui?

R: «C’est le propre de tous les dictateurs de se faire des amis objectifs à l’intérieur pour appuyer le régime, mais pas beaucoup d’amis à l’extérieur. Les dictateurs mènent de main de fer leur pays, il est très difficile de s’opposer à eux à moins d’une guerre ou à moins d’un renversement de régime à l’intérieur. La différence ici est que Poutine ne se fait vraiment pas beaucoup d’amis et d’alliés parce que personne ne voit d’intérêt à appuyer sa cause hormis peut-être la Chine à cause de Taïwan. Il se retrouve relativement isolé et c’est bien la preuve que la communauté internationale réagit d’une seule voix.»

5- Si la Russie l’emporte sur l’Ukraine, que sera la suite?

R: «La suite à mon avis est bien périlleuse, mais entraîne certainement une militarisation tout autour de la Russie. En fait, Poutine va produire exactement l’inverse qu’il souhaitait, je pense. C’est que tous ses voisins vont se militariser, se protéger davantage. On pense à l’Europe de l’Est, l’Europe du Nord, on pense à l’Asie de l’Est, le Japon par exemple, la Corée du Sud et Taïwan. Ils ont déjà annoncé des plans de réarmement. Le Japon pense sérieusement à accueillir de nouveau les armes nucléaires américaines, ce qui était invraisemblable il y a encore un mois. La Russie ne se fait vraiment pas d’amis autour d’elle.»