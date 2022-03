Hughes s’est ajusté rapidement

Jeff Gorton est peut-être l’un des grands gagnants de la plus récente période des transferts.

N’avait-il pas affirmé que le prochain directeur général du Canadien pourrait être une personne attachée quotidiennement au monde du hockey, mais dans un rôle totalement différent ?

« Un agent de joueurs, par exemple », avait-il laissé miroiter.

Le risque était important pour le vice-président exécutif des opérations hockey qui venait d’hériter d’une concession sombrant dans la médiocrité. Il connaissait bien Kent Hughes, il savait qu’il possédait les qualités pour l’aider à remplir adéquatement le modèle d’affaires présenté au propriétaire, Geoff Molson.

Depuis son entrée avec le CH, Gorton réalise qu’il a fait le bon choix. Hughes est un négociateur acharné. Avant de devenir un des décideurs les plus importants d’une organisation de prestige, il exigeait le maximum pour ses clients. Maintenant, de l’autre côté de la clôture, il cherche à obtenir la pleine valeur qu’il a lui-même établie pour chacun des joueurs de l’organisation.

Ses talents de négociateur lui ont permis de connaître passablement de succès à l’occasion de sa première expérience à la date limite pour compléter des changements.

Toutes les décisions au cours des derniers jours et lors des dernières semaines ont été prises dans le but d’obtenir plus de flexibilité avec le plafond salarial.

Il a franchi cette étape importante avec succès, avec brio. Maintenant, il faudra s’attaquer au plafond salarial.

Liberté de dépenser

Ben Chiarot parti, Tyler Toffoli parti, Artturi Lehkonen parti. Ça donne un peu plus d’espace, mais Hughes et Gorton se préparent à affronter plusieurs obstacles. Par conséquent, ils devront trouver des solutions pour les contourner avant d’arriver à une certaine liberté financière.

Le duo a accompli un travail exceptionnel depuis son arrivée. Il a un plan, il le respectera dans les moindres détails.

« On s’en tient à ce que nous avons élaboré comme stratégie. Cependant, dans ce milieu, on ne peut pas toujours garantir qu’on va aller au point A jusqu’au point B sans embûches. Il y a toujours des obstacles à contourner », ont dit Hughes et Gorton.

Mais quand on respecte le plan établi et qu’on prend des décisions réfléchies, on atteint habituellement les objectifs fixés.

Le Canadien n’avait aucune intention d’échanger Lehkonen « à moins qu’on nous propose une offre nous obligeant à revoir notre plan », avait mentionné Hughes.

L’offre de Joe Sakic a rapidement retenu l’attention.

Le grand patron de l’Avalanche n’a pas caché que le Canadien s’était montré très coriace dans les négociations.

« Il n’y aurait pas eu de transaction si nous n’avions pas cédé au sujet de Justin Barron. On ne voulait pas se départir de Barron, mais il nous fallait réagir en raison des nombreux changements effectués par la compétition. Lehkonen répond exactement à ce qu’on recherchait. On a donc cédé. Si on ne le faisait pas, le Canadien mettait fin aux discussions. »

Progresser

Jouera-t-il un jour pour le Canadien ? Sans doute. On aura l’occasion de le voir dans l’uniforme du Canadien dans les prochains jours. Les dirigeants comptent profiter de la présente situation pour tenter des expériences, pour ajouter quelques notes à l’évaluation de tous les patineurs.

Donc, Hughes a obtenu ce qu’il désirait pour Lehkonen. Il n’avait sûrement pas pensé que Brett Kulak lui permettrait d’ajouter un choix de deuxième tour à la collection du Tricolore. Les Panthers ont payé un bon prix pour Chiarot, un joueur de location.

Et rien ne dit que le Canadien ne reviendra pas à la charge avec Chiarot. Tout dépendra des exigences salariales du défenseur.

Les priorités se tournent maintenant sur les effectifs en place. Sur les décisions qu’il faudra prendre pendant l’entre-saison.

Price et l’évaluation

Le dossier le plus chaud est sans doute celui de Carey Price.

On le répète souvent, mais c’est la réalité. On veut savoir si le gardien peut revenir à la compétition en bonne santé, sans souci au sujet d’un genou qui l’a tenu à l’écart pendant quelques mois.

Si Price démontre qu’il peut faire encore la différence, le programme de relance de la concession et le développement des joueurs impliqués se feront plus rapidement.

Dans la mesure évidemment où le gardien désire être de la solution.

À la fin de la saison, Kent Hughes et Jeff Gorton sauront exactement quelle avenue ils devront emprunter concernant le personnel des joueurs.

D’ici là, avec 12 choix au prochain repêchage, le travail des recruteurs prend des proportions inattendues, et surtout, les décisions qu’ils prendront exerceront un impact majeur.