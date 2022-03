Inflation: plus d’un Québécois sur deux inquiet de ne pas pouvoir nourrir leur famille

Plus de la moitié des Québécois (55%) se disent inquiets de ne pas avoir assez d’argent pour nourrir leur famille, selon les résultats d’un sondage Ipsos mené pour le compte de Global News.

Le sondage, rendu public mercredi, montre qu’à l’échelle du Canada, ce pourcentage grimpe à 60%, «un chiffre qui a connu une énorme hausse (+16pts) depuis novembre 2021», selon Ipsos.

Les provinces où les répondants sont les plus inquiets sont la Saskatchewan et le Manitoba (71%). À l’inverse, moins de la moitié des Britanno-Colombiens (49%) se disent inquiets par cette montée inflationniste.

Darrell Bricker, PDG d'Ipsos, a déclaré à Global News que ce dernier sondage représente une «transformation radicale» des principales préoccupations des Canadiens. En effet, alors que la pandémie se termine, des préoccupations plus larges telles que le changement climatique et les soins de santé chutent dans le classement à mesure que l'érosion de l'accessibilité financière monte en tête.

«Ce que nous voyons maintenant, c'est un agenda de préoccupations qui est très largement dominé par des problèmes économiques vraiment urgents, principalement [celui du] coût de la vie», a-t-il ajouté.

Le coût de l’essence, pas une inquiétude au Québec

Plus spécifiquement, faire le plein d’essence serait une source d’inquiétude pour près de deux tiers des Canadiens (68%). Ce pourcentage monte à 86% en Saskatchewan et au Manitoba et à 76% en Alberta, là où le premier ministre Jason Kenney a annoncé au début du mois de mars qu’il réduira la taxe sur l’essence.

Le taux d’inquiétude le moins élevé concernant la facture d’essence se trouve au Québec, où seulement 55% des répondants ont déclaré être inquiets.

Le coup de sonde a été mené auprès de 1500 Canadiens, entre le 11 et le 16 mars 2022.

