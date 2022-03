La passion immobilière d’André Dussault, de Sotheby’s International Realty Québec, se traduit par une soif d’apprendre afin de toujours mieux servir ses clients

L’amour de son coin de pays et la passion de son métier sont les deux carburants qui propulsent le courtier immobilier André Dussault depuis près de deux décennies. « Même si j’ai passé toute ma vie dans la grande région de Québec, j’y découvre chaque jour un paysage sous un nouvel angle, indique-t-il. Nous sommes proches de la ville et nous vivons dans le plus bel endroit au monde. »

Membre de l’équipe de la famille Sotheby’s International Realty Québec depuis l’automne dernier, André Dussault qualifie celle-ci de vitrine exceptionnelle pour les propriétés de ses clients. « Depuis que j’y œuvre, ça appelle de partout. Nous sommes en contact avec des courtiers de Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario avec qui l’on réalise des transactions. » D’ailleurs, la bannière prestigieuse ne se limite pas à des maisons de luxe. La plus modeste y trouve aussi sa niche et est mise admirablement en valeur.

Joueur d’équipe, André Dussault est entouré d’un groupe qui partage ses valeurs. Une d’elles est le souci constant de bien informer les clients et de répondre à toutes leurs questions à la vente ou à l’achat d’une propriété. Par conséquent, tous les membres suivent couramment des formations pour parfaire leurs connaissances et être toujours des conseillers hors pair.

Ventilation/climatisation/échangeurs d’air, revêtements de plancher et muraux, ergonomie, normes de construction, etc., ils veulent tout savoir et s’investissent à fond pour apprendre, découvrir et comprendre. « J’aime saisir exactement les besoins de gens. Trouver le havre le mieux adapté pour son client, c’est ça, le vrai métier de courtier. »

