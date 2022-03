La super lotto-CH

Quand tous les petits zamis auront fini de chanter les louanges de Kent Hughes et de Jeff Gorton, faudra se rappeler que le Canadien ne sera pas meilleur la saison prochaine.

Si tout va bien, peut-être que dans quelques années, quand on aura bien repêché en 2022, en 2023 et en 2024, quand tous les jeunes espoirs obtenus auront développé leurs merveilleux talents, quand les détenteurs d’abonnements de saison auront versé 50 000 $ pour leurs billets pendant ces trois saisons perdantes, peut-être que les fans et les fefans verront leur foi récompensée. Peut-être que le jeune F.X. Bénard, mon idole à la radio, pourra rêver pour de vrai à un défilé. En 2039.

D’ici là, ce que le CH vend aux gens qui devront décider d’ici quelques semaines de débourser 16 000 $ ou 17 000 $ pour deux abonnements de saison, c’est une super loterie. Une grande Lotto-CH.

Bien des billets, aucune certitude. Comme le super 6/49.

PLUS DE CHANCES

Au moins, le Canadien a des as dans ses tickets. Il vend une loterie, mais il a quand même le moyen de jouer et d’influencer la chance.

Un choix parmi les 10 premiers a des chances d’être meilleur qu’un choix pigé 30e. Prions pour que les Panthers s’effondrent.

Surtout, il faut prier le petit Jésus pour que Martin Lapointe et son comparse Nick Bobrov aient plus de flair et de talent que Trevor Timmins. Parce que des choix de première ronde, Timmins en a brûlé pendant 10 ans. Et Lapointe n’était pas loin de la table.

Une fois les gars repêchés, va falloir les développer. On retrouve encore Lapointe. J’espère que Martin, libéré des gros biceps de ses anciens patrons, va retrouver un génie qu’on ne lui connaissait pas.

Surtout, Jeff Gorton a une réputation d’exceller dans un repêchage. Ça donne du coffre à notre Lotto-CH.

Sinon, F.X. Bénard va avoir le temps de perdre des cheveux avant le défilé.

Mais on va donner un bon point au Canadien. Loterie ou pas, 6/49 ou non, pour vendre sa salade, le CH n’est pas battable.