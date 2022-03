L’argent rentre et sort aussi vite!

Grâce à la très forte croissance économique, l’argentier du gouvernement Legault, Eric Girard, prévoit réaliser un surplus budgétaire (avant versements au Fonds des générations) dès l’année financière 2023-24.

Il se pourrait même qu’il y parvienne dès la nouvelle année financière 2022-23, qui débute le 1er avril prochain. En effet, il suffirait qu’il n’utilise pas « ses » provisions pour risques économiques de 2,5 milliards $ pour y parvenir, ou presque.

Par rapport à ses prévisions budgétaires de mars 2021, le ministre Girard s’est retrouvé avec des rentrées de revenus nettement plus élevées que ce qu’il avait anticipé.

Pour l’exercice en cours (2021-22), les revenus additionnels « nets » s’élèvent à 12,3 milliards de dollars. Concernant la nouvelle année financière 2022-23, la croissance économique rapportera des revenus supplémentaires « nets » de 9,6 milliards de dollars. Et pour l’exercice 2023-24, on anticipe des revenus additionnels « nets » de 9,5 milliards de dollars.

Ainsi, pour les trois années financières allant de 2021-22 à 2023-24, on parle donc de revenus additionnels nets de 31,4 milliards de dollars.

Mais... il s’est ensuivi une panoplie de dépenses... additionnelles !

GROSSES DÉPENSES

Dans la foulée des « initiatives budgétaires » de novembre dernier où une panoplie de nouvelles dépenses avaient été lancées, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le gouvernement Legault continue de ne pas lésiner sur la dépense.

Résultat : les « initiatives » mises de l’avant lors de la mise à jour de novembre dernier, plus celles lancées dans le cadre du nouveau budget ont finalement pour impact d’augmenter les dépenses de 8,65 milliards $ en 2021-22 ; de 6,31 milliards en 2022-23 ; et de 5,63 milliards $ en 2023-24.

Coût total des nouvelles dépenses que le gouvernement Legault a ajoutées depuis novembre dernier : 20,6 milliards de dollars pour les trois exercices financiers.

C’est donc dire que le gouvernement caquiste a trouvé le « moyen » de dépenser les deux tiers ou presque des revenus additionnels qu’il encaisse grâce à une croissance économique nettement plus forte que ce que le ministre Eric Girard avait prévu il y a un an, soit en mars 2021.

AU NET

Quoi qu’il en soit, au net, le gouvernement du Québec se retrouve sur trois exercices financiers avec 10,8 milliards de dollars de plus que prévu. C’est ce qui explique pourquoi la situation budgétaire du gouvernement s’en trouve améliorée.

Au lieu d’un déficit cumulatif (avant versements au Fonds des générations) de 16,4 milliards de dollars pour les exercices 2021-22 à 2023-24, le ministre Girard prévoit maintenant un déficit cumulatif de seulement 6,87 milliards de dollars pour cette période de trois ans.

Et, fait important à préciser : ce déficit cumulatif de 6,87 milliards de dollars inclut un « coussin » de 4 milliards dollars à titre de « provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance ».

LE CADEAU

Comme prévu, le gouvernement Legault octroie un cadeau pour contrer les effets négatifs de l’inflation galopante.

Quelque 6,4 millions d’adultes (18 ans et + au 31 décembre dernier) vont recevoir un montant ponctuel de 500 $, et ce, après avoir déposé leurs déclarations de revenu de l’année fiscale 2021. Cela se fera par l’entremise d’un crédit d’impôt remboursable.

Sont admissibles tous les adultes qui rapportent un revenu net (après déductions pour le REER, pour les travailleurs) de 100 000 $ ou moins. Un couple dont chacun gagne 100 000 $ aura ainsi droit à 1000 $, soit 500 $ chacun.

Au-dessus de 100 000 $ de revenu net, le cadeau de 500 $ sera réduit à un taux de 10 % par dollar de revenu net excédentaire. Autrement dit, à 105 000 $ de revenu net, niet !

LES PERDANTS

Comme dans tout budget, il y a nombre de demandes qui restent tablettées.

C’est le cas pour les étudiants universitaires, dont les droits de scolarité doivent prochainement augmenter de 8,1 %. Aucune mesure n’a été annoncée pour contrer cette hausse abusive. Du moins, pour le moment.

Même chose pour les 38 000 propriétaires de petites entreprises de construction et de services qui se font imposer par Québec à 11,5 % comme les multinationales, au lieu de 3,2 % comme c’est le cas pour les PME admissibles à la DPE (déduction pour petite entreprise).

Et concernant l’indexation des tarifs d’électricité qui risque de générer une hausse de 5 % ou plus en avril 2023, là aussi aucune mesure visant à l’éviter n’a été annoncée dans le nouveau budget du ministre Girard.