L’art de savoir s’aider soi-même

Atteint depuis toujours d’une très forte myopie considérée comme une infirmité par la médecine, je suis passé la semaine dernière d’une myopie de -10 à une myopie de zéro dans l’œil droit. Enfin pas exactement, puisque ma vision est encore floue, mais le résultat final devrait être celui-là. Au lieu d’un cristallin déficient, j’ai maintenant un implant intraoculaire. Quand l’état de mon œil droit se sera stabilisé, on opérera l’œil gauche. Si le prochain chirurgien réussit à me rentrer les yeux un peu plus profondément dans la tête, ça va être incroyable. En plus, j’aurai avec un ORL, dans quelques jours, une rencontre préliminaire visant une opération pour le septum nasal dévié.

Quand tout sera terminé, si tout se passe bien, j’aurai eu en moins de trois ans : l’excision d’un lipome au front, l’ajout d’implants infra orbitaux, deux opérations de décompression orbitaire, une vitrectomie (dans un cas d’urgence médicale), l’ajout d’implants remplaçant le cristallin dans chaque œil, la brûlure au laser d’une hyperkératinisation sur la poitrine, la lobectomie droite de la thyroïde, l’excision d’un lipome géant (10 centimètres) sur la fesse gauche, une septoplastie ainsi qu’une opération des sinus.

Il faut avoir du courage pour procéder à tout ça, parce qu’étrangement, ces interventions n’étant pas nécessaires pour rester en vie, tu dois aller chercher chaque ressource par toi-même, et à part la vitrectomie, qui est obligatoire pour ne pas perdre la vue, j’aurais pu me contenter de prendre des médicaments, des pilules ou des gouttes, ou simplement ignorer les problèmes.

Je dis cela bien qu’il soit reconnu qu’il fallait au moins réaliser un diagnostic préalable pour éliminer la possibilité de certaines pathologies plus problématiques. Malgré l’absence de nécessité de procéder aux interventions précédemment décrites, ne pas les avoir faites aurait amoindri ma qualité de vie et mon apparence en aurait pris un coup. Notez que la personne qui a besoin de toutes ces opérations doit s’occuper de tout elle-même. Tant la sollicitation des ressources médicales, humaines et technologiques, que trouver le temps de se soumettre à de multiples examens, passer au travers d’une série de convalescences exigeantes, surtout quand on vit seul comme moi. C’est une grosse commande pas à la portée de tout le monde. À chaque étape, il m’a fallu me motiver, mais l’objectif de régler enfin le problème de décompression orbitaire qui me minait depuis mon enfance m’a servi de moteur pour entreprendre cette aventure.

Bravo pour le courage dont vous avez fait preuve. On ne peut qu’apprécier le développement de la science médicale, qui réalise quasiment des miracles. Pour les esprits curieux, la septoplastie consiste à repositionner une déviation de la cloison nasale (septum nasal), et un lipome est un dépôt de graisse corporelle qui se forme sous la peau.