Le Festival d’été dévoile ses vedettes le 6 avril

Le décompte est enfin commencé : c’est le 6 avril, à 11h55 précises, que le Festival d’été de Québec dévoilera sa programmation 2022.

L’organisation en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, mercredi matin. On saura donc quelles sont les vedettes qui rejoindront Rage Against The Machine, seul artiste confirmé pour le 16 juillet sur les plaines d’Abraham, sur l’affiche du FEQ.

Ce sera l’été des retrouvailles pour le festival, après deux ans d’absence sur ses grands sites extérieurs à cause de la pandémie de COVID-19.

En 2020, l’événement avait été annulé tandis qu’en 2021, une programmation 100 % québécoise avait été présentée dans une formule réduite, au Manège militaire.

Le Festival d'été aura lieu du 7 au 17 juillet.