Le retour d’Odell Beckham fils à Cleveland?

Joueur autonome, le receveur de passes Odell Beckham fils serait ouvert à l’idée de retrouver les Browns de Cleveland la saison prochaine.

D’après le site Cleveland.com, l’athlète de 29 ans ne refuserait pas cette option, mais les observateurs du milieu de la NFL sont incapables de dire si l’intérêt est réciproque.

L’organisation de l’Ohio a mis fin à son association de plus de deux ans avec l’ancien des Giants de New York l’an passé en raison de sa relation tumultueuse avec le quart-arrière Baker Mayfield. Son père avait ainsi diffusé un montage vidéo le montrant libre de couverture pendant que Mayfield rate ses passes ou ne regarde pas en sa direction. Or, celui-ci devrait quitter l’équipe au cours des semaines à venir après que les Browns eurent acquis le pivot-vedette Deshaun Watson des Texans de Houston.

Beckham fils a terminé la campagne chez les Rams de Los Angeles, aidant cette formation à remporter le Super Bowl. Cependant, il a subi une déchirure du ligament croisé antérieur durant la finale. Le club californien serait malgré tout intéressé à le réembaucher, selon ce qu’avait indiqué au réseau ESPN le directeur général Sam Snead.

Le receveur éloigné a amassé 305 verges et cinq touchés en 27 réceptions avec les Rams, qui l’ont utilisé dans huit parties du calendrier régulier. Précédemment, il avait récolté 1586 verges et sept majeurs lors de son séjour de 29 matchs avec les Browns.

