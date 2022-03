Le vide pour Québec

Le gouvernement Legault a offert hier, avec son budget et son nouveau recul sur le tramway, une autre preuve magistrale de son manque d’ambition pour la capitale nationale.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le maire de Québec, Bruno Marchand, n’avait pas de demande exagérée en vue de ce budget. Heureusement d’ailleurs, puisqu’il faut chercher longtemps pour y dénicher des mesures porteuses pour la région.

Dans le cas du tramway, celui-ci en est toujours au stade de la planification, où il demeurera longtemps si on se fie aux nombreux efforts du gouvernement pour le saboter.

En plein huis clos du budget, hier, Le Journal a appris que le gouvernement imposait de nouvelles conditions, s’opposant à une rue partagée sur René-Lévesque.

La CAQ y voit certainement une occasion de flatter son électorat en périphérie de Québec, à l’approche des élections. Ce faisant, son gouvernement démontre un manque flagrant de vision pour l’avenir de sa capitale.

Si jamais quelqu’un doutait encore de la volonté caquiste de retarder le projet, c’est on ne peut plus clair désormais.

Troisième lien

Puis, le gouvernement continue de jeter de la poudre aux yeux en prétendant que le projet de troisième lien entre Québec et Lévis progresse. Mais rien dans ce budget ne le démontre.

Alors que l’estimation des coûts, les précisions sur le besoin et le tracé du tunnel, promises depuis des mois, se font attendre, le tunnel fait du surplace. Il est toujours inscrit parmi les projets dits « en planification » dans le Plan québécois des infrastructures (PQI), sans aucune somme réservée.

Ce constat a d’ailleurs fait dire, hier, au député libéral Pierre Arcand que le ministre Éric Caire devra prendre une décision. Ce dernier avait en effet mis son siège en jeu sur la promesse de construire le projet dans un premier mandat, a-t-il rappelé.

Quant aux travaux sur la 20 à Lévis, que le gouvernement tente désormais d’associer au troisième lien, ceux-ci figuraient déjà dans les plans depuis plusieurs années. Ils n’ont jamais concerné le troisième lien et visaient plutôt l’amélioration de la fluidité.

Ministre fantôme

Depuis la nomination de Geneviève Guilbault, les médias n’ont plus la possibilité d’obtenir des précisions de la part du ministre responsable de la région, lors du huis clos du budget. Mme Guilbault n’a jamais daigné s’y présenter depuis 2019.

Depuis plus d’une décennie, j’ai vu défiler plusieurs ministres fiers de venir annoncer ce qui était au programme pour la région qu’ils représentaient. Leur passage au huis clos permettait de répondre en amont aux questions des journalistes et d’apporter des précisions. Cela s’avère toujours très utile pour ensuite communiquer l’information au public de manière précise et efficace.

Est-ce par manque de transparence, ou tout simplement par manque d’intérêt ou de sensibilité de la part de Mme Guilbault par rapport aux dossiers de Québec ? La question se pose.

Son absence pourrait aussi s’expliquer par le fait que depuis son arrivée, le budget ne contient rien de très édifiant pour Québec. Rien qui pourrait lui permettre de se péter les bretelles ni de démontrer que sa région lui tient à cœur.