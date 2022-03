L’électrification des transports doit être une priorité, plaide Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents (TEI), Propulsion Québec, a déploré mercredi l’absence d’une stratégie prioritaire dédiée à cette industrie dans le budget Girard.

Québec avait annoncé la veille 2,2 milliards $ pour accroître la productivité de l’économie avec une bonification de 1 milliard $ pour le Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030.

Parmi les mesures pouvant avoir un impact pour l’écosystème des TEI, quelque 293 millions $ ont été dégagés pour poursuivre le soutien au transport collectif, alors que 20 millions ont été destinés au soutien du transport interurbain par autobus.

«Il est capital que le gouvernement de François Legault garde le cap sur la stratégie de développement décidée en 2018 qui misait sur le secteur à fort potentiel économique que sont les transports électriques et intelligents», a indiqué par communiqué Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

La réduction des incitatifs du programme Roulez vert est prématurée, croit l’organisme qui plaide pour une adaptation rapide et massive des véhicules électriques, en complémentarité au transport collectif.

Les rabais en vigueur dans ce programme sont ainsi revenus à la baisse, passant de 8000 $ à 7000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique neuf et de 6000 $ à 5000 $ pour une voiture hybride rechargeable neuve.

«Il est primordial que notre gouvernement continue de faire de l'électrification des transports du Québec une priorité si nous souhaitons atteindre nos objectifs environnementaux et créer un Québec plus vert et plus prospère», a ajouté Mme Houde.

