«Les enfants de la télé»: Mélanie Maynard devient la nouvelle complice d’André Robitaille

Mélanie Maynard succède à Édith Cochrane comme complice de l’animateur André Robitaille pour la 13e saison de l’émission «Les enfants de la télé»

L’animatrice a fait beaucoup de radio et cherchait, après six ans d’absence au petit écran – à part des invitations ici et là – à revenir sous les projecteurs.

Elle se réjouit de débarquer aux «Enfants de la télé», une émission à laquelle elle a participé à trois reprises en tant qu'invitée, dont la dernière a été tournée en janvier passé pour le spécial tête d'affiche consacré à Guy Jodoin.

C’est lors de cet enregistrement que la boite de production Fair-Play a craqué pour elle. L’équipe savait alors depuis un mois qu’Édith Cochrane souhaitait tirer sa révérence. Aucune audition n’a été réalisée contrairement à la dernière fois quand il a fallu remplacer Antoine Bertrand. C’est l’énergie de Mélanie Maynard qui lui a valu ce nouveau défi, a expliqué mercredi le producteur exécutif de Fair-Play, Guy Villeneuve, lors d’un dévoilement virtuel.

«Je me sens un peu comme un hybride entre Antoine, qui était peut-être un peu virulent, et Édith, qui était plus enveloppante. Je suis peut-être entre les deux. Ce qui est agréable, c’est que je connais tellement tout le monde, j’en ai interviewé beaucoup aussi. Je me vois comme la "chum" de fille qui va être à côté, pour faire: "on va traverser ça ensemble, on va se rappeler de beaux souvenirs ensemble"», a dit Mélanie Maynard, parlant d’un rendez-vous «rassembleur» et «peu polarisant».

André Robitaille en sera à sa neuvième saison à la barre de l’émission, lui qui a remplacé Véronique Cloutier après la cinquième année.

Pour poursuivre sur son élan, «Les enfants de la télé» aura par ailleurs droit à un nouveau décor, comprenant trois écrans géants et une centaine de sièges pour le public qui entoure les invités.

Pierre Bruneau comme invité

Guy Villeneuve a indiqué qu’il y a quelques invités qui refusent chaque année l’invitation des «Enfants de la télé», comme Jean Leloup ou Marc Dupré. Par contre, André Robitaille, avec deux textos, a convaincu le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau de faire sa première apparition au cours de la 13e saison. Il y aura aussi un spécial Marjo et un autre consacré à la science et à la technologie.

On a expliqué que l’émission continue d’avoir du matériel à présenter parce que les artistes établis continuent de faire des projets et parce qu’on n’a jamais tout montré après leur passage sur le plateau. C’est sans compter toutes les nouvelles vedettes qui font beaucoup de télé. À ce titre, pour la nouvelle saison on accueillera pour la première fois Guillaume Lambert, Virginie Ranger-Beauregard et Félix-Antoine Tremblay.

Les enregistrements de la prochaine saison démarrent en mai dans la vieille tour de Radio-Canada, mais après deux blocs l’équipe transférera dans la nouvelle maison, au coin de l’avenue Papineau et du boulevard René-Lévesque Est, pour reprendre les captations dès septembre.